NASA compartilha foto clássica feita pelo telescópio Hubble de gigantesca nebulosa

A NASA compartilhou nesta segunda-feira (29) uma foto clássica feita pelo telescópio Hubble de uma gigantesca nebulosa.

A imagem impressionante mostra ondulações de gás brilhante em um berçário estelar chamado Omega e 'Swan Nebula'.

Também conhecida como M17, a nebulosa fica a 5.500 anos-luz de distância do nosso planeta, conforme revelado pela agência espacial.

Ainda de acordo com a instituição, M17 fica na constelação de Sagitário. A imagem foi feita pelo equipamento espacial em 2003. Confira:

This #HubbleClassic shows ripples of glowing gas in a stellar nursery called the Omega or Swan Nebula. Also known as M17, the nebula is ~5,500 light-years away in the constellation Sagittarius. This image was released in 2003 for Hubble's 13th anniversary: https://t.co/S8teAD3JML pic.twitter.com/618DYwJUFr

— Hubble (@NASAHubble) April 29, 2019