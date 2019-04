Grupo LATAM anuncia três novos voos internacionais a partir de Brasília

O Grupo LATAM Airlines anunciou três novos voos internacionais a partir de Brasília, viabilizados pela redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre o combustível de aviação, instituída pelo Governo do Distrito Federal.

A empresa vai operar novos voos em Brasília com destino a Santiago (Chile), Lima (Peru) e Assunção (Paraguai). As novas operações devem projetar ainda mais conectividade no aeroporto da capital brasileira, que ocupa posição geográfica estratégica na América do Sul.

Reprodução Latam

Brasília-Santiago

A rota será operada a partir de 15 de outubro, com aeronaves Airbus A320, que acomodam 174 passageiros em classe Economy. Às terças, quintas e sábados, o voo LA781 decolará de Brasília às 20h05 (hora local) e pousará em Santiago às 23h25 (hora local). Nos mesmos dias, o voo LA780 decolará de Santiago às 12h55 (hora local) e pousará em Brasília às 18h15 (hora local).

Brasília-Lima

A rota será operada a partir de 14 de novembro, com aeronaves Airbus A320, que acomodam 174 passageiros em classe Economy. Às segundas, quintas e sábados, o voo LA2471 decolará de Brasília às 8h30 (hora local) e pousará em Lima às 11h06 (hora local). Nos mesmos dias, o voo LA2416 decolará de Lima a 0h06 (hora local) e pousará em Brasília às 6h50 (hora local).

Brasília-Assunção

A LATAM também planeja iniciar a operação da rota Brasília-Assunção ainda em dezembro de 2019. “Mais detalhes serão comunicados oportunamente”, disse a empresa em comunicado.

Com informações da LATAM Airlines

