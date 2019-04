LATAM Airlines lança nova rota Navegantes-Guarulhos

A LATAM Airlines Brasil anunciou as vendas de passagens aéreas para uma nova rota doméstica. Em 3 de junho, a empresa vai dar início a 9 frequências semanais entre Navegantes e São Paulo/Guarulhos. A partir de julho, a rota contará com 13 frequências semanais.

Além de ampliar o acesso dos viajantes à região catarinense, a nova rota permitirá ao passageiro de Navegantes acessar diretamente o aeroporto de Guarulhos, o atual hub (centro de conexões) da companhia aérea LATAM. Todos os novos voos serão operados com aeronaves Airbus A320, que acomodam 174 passageiros em classe Economy.

REUTERS/Ivan Alvarado

Atualmente, o Grupo LATAM é o maior operador aéreo do aeroporto de Guarulhos, onde movimenta aproximadamente 41 mil passageiros por dia, com mais de 280 voos diários de e para 57 destinos no Brasil e no exterior.

A nova rota Navegantes-Guarulhos

A partir de 3 de junho, de segunda à quinta-feira, o voo LA3498 decolará de Guarulhos às 20h10 e pousará em Navegantes às 21h25. No sentido inverso, também de segunda à quinta-feira, o voo LA3876 decolará de Navegantes às 21h55 e pousará em Guarulhos às 23h10. A partir de julho, o voo em ambos os sentidos também será operado às sextas-feiras e domingos.

Grupo LATAM anuncia três novos voos internacionais a partir de Brasília Segunda maior base da LATAM no Brasil terá operações diretas para Santiago, Lima e Assunção

A partir de 4 de junho, de segunda à sexta-feira, o voo LA3344 decolará de Guarulhos às 8h45 e pousará em Navegantes às 10h. No sentido inverso, também de segunda à sexta-feira, o voo LA4573 decolará de Navegantes às 10h55 e pousará em Guarulhos às 12h10. A partir de julho, o voo em ambos os sentidos também será operado aos sábados e domingos.

Com informações da LATAM Airlines

LEIA TAMBÉM: