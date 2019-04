Os signos do zodíaco que precisam ser mais compreensivos no amor

Durante esta semana, alguns signos do zodíaco estão mais propensos a experimentar sentimentos ou comportamentos que podem afetar seus relacionamentos e parceiros.

Confira quais são os signos que precisam ser mais compreensivos no amor:

Áries

Os ânimos do ariano podem estar um pouco baixos durante esta semana e a falta ou erro na comunicação pode acabar afetando seu relacionamento. Além disso, sua introspecção – mesmo sem perceber – pode afastar o parceiro.

Tente amenizar os efeitos destas sensações pensando bem antes de falar e se recusando a fazer com o outro o que não desejaria a si mesmo. Desta forma, você poderá voltar a fazer as pazes com amor até o próximo fim de semana.

Gêmeos

Sua necessidade de espaço pode afastar seu parceiro ou possível pretendente neste momento. Aproveite seu grande poder de comunicação para dialogar sobre os momentos em que você precisa de uma maior distância, sendo sincero e não deixando que o outro fique imaginando histórias, teorias ou motivos para decifrar seu comportamento.

Durante esta semana, o atrito pode ser maior para casais de longa data. Por isso, lembre-se de manter a calma e a disposição para encontrar uma solução. Todo tipo de discussão pode sugar energias emocionais que farão falta para ambas as partes do relacionamento.

Câncer

O seu amor é repleto de cuidado e proteção, mas suas alterações de humor podem ocasionar conflitos durante esta semana. As possibilidades de que você se sinta machucado e com vontade de esconder todos os sentimos atrás de uma barreira são altas, mas este é o momento de ter mais calma.

Relacionamentos de longa data podem passar por mudanças e é preciso manter o controle, estabelecendo limites saudáveis, falando a verdade quando se sentir pronto e não revidando com impulsividade.