O conselho que cada signo do zodíaco precisa para começar maio da melhor forma

O quarto mês de 2019 está chegando ao fim! Confira o conselho que seu signo deve seguir para terminar abril da melhor forma e começar maio com o pé direito:

Áries

Sua sensibilidade está em alta, mas isso possui dois lados: no primeiro você pode se sentir incompreendido e vulnerável, no segundo você poderá discernir com mais certeza as ameaças reais em sua vida.

Touro

É hora de aproveitar cada momento, mesmo que a sua felicidade não esteja completa. A alma se sente agradecida quando compartilhamos a vida com família, amigos e pessoas queridas.

Gêmeos

Mais do que nunca, você precisa levar em conta que a palavra cria. Aproveite este momento para alcançar o que deseja em escala humana. Suas ideias e a capacidade de verbalizá-las irão te ajudar.

Câncer

Lembre-se que seus altos e baixos de humor alteram seu comportamento e às vezes prejudicam as relações com os outros. É preciso identificar o que pode ajudá-lo a moderar suas emoções e evitar consequências que você não quer.

Leão

Em algumas fases, precisamos fazer um limpa para tirar os pesos mortos que não deixam a felicidade tomar conta. São situações, eventos ou pessoas que devem ser afastadas e quanto mais cedo você fizer isso, mais rápido será a recuperação do seu estado de espírito.

Virgem

Hora de controlar o gasto excessivo de energia física e mental. Esses desgastes parecem inofensivos, mas podem acabar alterando sua saúde e sendo afetando seus propósitos e objetivos. Este é o momento de mudar de vida.

Libra

Uma vez ou outra, as responsabilidades ou tarefas de outras pessoas podem se tornar nossas. No entanto, tornar isso um hábito é algo prejudicial, pois nós não podemos fazer tudo pelos outros. Nosso bom senso deve prevalecer em cada caso.

Escorpião

A vida sempre nos faz enfrentar o dilema de ter que escolher entre duas ou mais coisas importantes. Na sua situação atual, é melhor recorrer à sua intuição e não à lógica – que pode ser contaminada por fatos ou pessoas que a distorcem.

Sagitário

Você começa a se sentir suficientemente recompensado e gratificado para receber os frutos que recompensam o seu esforço e trabalho. No futuro, o sucesso pode ser repetido, como uma fórmula maravilhosa que motiva e estimula seu desempenho profissional.

Capricórnio

Como de costume, você deve estar pronto para dar mais um passo em sua luta constante para alcançar melhores resultados no trabalho ou vida profissional. Tudo é dado para que cada ação tenha a resposta positiva que lhe permita avançar consolidando sua posição.

Aquário

Maio terá um início razoável. Seu trabalho e posição são estáveis. É hora de se projetar de acordo com seus planos, sejam eles quais forem, com confiança, bom desempenho e dedicação.

Peixes

Quando enxergamos ameaças onde não existem, geramos um desperdício de energia física e mental. É preciso esforço para controlar essa tendência e não deixar que ela complique suas emoções, relacionamentos e até a saúde.