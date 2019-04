Epic Games libera novo gesto e traje para o game Fortnite

A desenvolvedora Epic Games liberou novidades para os usuários do game Fortnite. Nesta terça-feira (30), em publicação no Twitter, a empresa revelou as melhorias.

O novo gesto ‘Batalha de Dança’ e o traje ‘MARVEL Senhor das Estrelas’ já estão disponíveis na loja do popular game.

“É hora de um desafio de dança, mano! O novo gesto Batalha de Dança e o traje MARVEL Senhor das Estrelas estão na loja! Ah, também tem a asa-delta Milano, que é parte do conjunto”, revelou. Confira:

