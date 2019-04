Facebook muda de identidade e Messenger fará integração com o Whatsapp

Mark Zuckerberg anunciou nesta terça-feira (30) as novidades que chegarão às redes do Facebook em 2019 (Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger). De acordo com Zuckerberg, serão implementadas uma série de mudanças. Confira:

Messenger

Um aplicativo mais rápido e leve: “Temos o prazer de anunciar que estamos reconstruindo a arquitetura do Messenger para ser mais rápida e leve do que nunca. Este Messenger totalmente reprojetado começará a ser lançado ainda este ano”, revelou.

Uma maneira de assistir juntos: O Messenger agora permitirá que você veja vídeos do Facebook em tempo real com outras pessaoas. “Estamos testando isso agora e começaremos a lançá-lo globalmente ainda este ano”.

Um aplicativo de área de trabalho para o Messenger: “Estamos anunciando um aplicativo do Messenger Desktop. Você pode fazer o download do aplicativo em sua área de trabalho (Windows e MacOS) e fazer chamadas com vídeo em grupo, colaborar em projetos ou realizar várias tarefas enquanto conversa no Messenger”.

Facebook

Whatsapp

O Whatsapp Business, versão para negócios, terá um catálogo para que empresas mostrem produtos. O comércio será facilitado com o novo recurso.

Também será criada uma nova plataforma web para o WhatsApp. Na versão para computador, será possível fazer ligações (atualmente não é possível fazer chamadas pelo WhatsApp WEB).

O Messenger se integra ao Instagram e ao WhatsApp: por ele vai ser possível mandar mensagens para amigos entre as redes sociais.

Facebook

Um novo design: “Estamos lançando o FB5, um novo design para o Facebook que é mais simples, mais rápido, mais imersivo e coloca suas comunidades no centro. As pessoas começarão a ver algumas dessas atualizações no aplicativo do Facebook imediatamente, e o novo site para computadores surgirá nos próximos meses”.

Uma maneira de conhecer novos amigos: “Criamos o Meet New Friends para ajudar as pessoas a iniciarem amizades com novas pessoas de suas comunidades compartilhadas, como uma escola, local de trabalho ou cidade. É opt-in, então você só verá outras pessoas que estão abertas para conhecer novos amigos e vice-versa. Começamos a testar o Meet New Friends em alguns lugares, e vamos divulgá-lo em breve. Também estaremos integrando os Grupos do Facebook, tornando possível conhecer novos amigos de suas comunidades mais significativas no Facebook”.

Será introduzida uma nova guia "Eventos" para que você possa ver o que está acontecendo ao seu redor, obter recomendações, descobrir empresas locais e coordenar com amigos para fazer planos para ficar juntos. Grupos de empregos no Facebook também terão uma maneira mais fácil para empregadores anunciarem vagas.

Instagram

Compras poderão ser realizadas diretamente por meio do Instagram. “Vamos começar a testar isso com um pequeno grupo de criadores na próxima semana, com planos de expandir o acesso ao longo do tempo”, revelou.

“Você também poderá levantar fundos para uma organização sem fins lucrativos que se preocupa diretamente com o Instagram. Por meio de um adesivo de doação, você pode criar um evento de angariação de fundos e mobilizar sua comunidade em torno de uma causa da qual goste”.

Uma nova e aprimorada câmera: “Nas próximas semanas, vamos apresentar um novo design de câmera, incluindo o Modo de criação, que oferece uma maneira fácil de compartilhar sem uma foto ou um vídeo”.

