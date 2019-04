Facebook Dating é lançado no Brasil; recurso permitirá saber se algum amigo tem crush secreto em você

O Facebook disponibilizou no Brasil nesta terça-feira, 30 de abril, um novo recurso que vai tentar fazer frente ao Tinder no mundo dos aplicativos de encontro. O Facebook Dating vai facilitar puxar assunto com aquela pessoa interessante baseada em gostos e interesses em comum.

A vantagem é não precisar um novo aplicativo: o Dating é um espaço dedicado dentro do próprio Facebook. Na prática, é como se você tivesse um segundo perfil dentro do Facebook – só que exclusivo para suas 'paqueras'.

Como funciona o Facebook Dating?

Como entrar?

É preciso baixar a versão mais recente do aplicativo do Facebook e clicar no 'coração' no menu Mais. Assim como no Tinder, você pode criar seu novo perfil a partir daí, com fotos e informações, como a resposta à famigerada pergunta: "O que você procura aqui?"

via GIPHY

Gente interessante

A rede social vai te indicar pessoas com base em suas preferências e atividades na sua conta principal…

Privacidade.

… mesmo assim, as coisas são separadas. Apenas as pessoas que são sugeridas a você ou que verão seu perfil como potencial 'date' poderão conferir seu perfil no Facebook, mas, além disso, você pode também selecionar opção para não visualizar 'amigos de amigos'.

via GIPHY

Para deixar claro: nesta fase, os amigos não saberão que você está na 'pista'

Seus amigos e bloqueados não entrarão como sugestões no Dating. Ufa!

"Tenho interesse!"

Se alguém despertar a vontade de bater um papo, você tem a chance de mandar uma única mensagem para essa pessoa. Se ela responder, vocês podem trocar mensagens de texto. Se não rolar, é só 'passar' (o nome do recurso de negativa é esse mesmo).

Recursos que virão no futuro

O Facebook promete essas atualizações em breve:

Crush secreto

E no caso de você ter alguém na sua lista de amigos bem interessante, mas com o qual não surgiu uma oportunidade de desenvolver o papo? O Crush Secreto vai permitir saber se a pessoa retribui o interesse, mas sem expor ninguém.

Mas como? Ao escolher a opção do crush secreto, você pode selecionar até nove amigos que você acredita que tem potencial com você. Se a pessoa em questão também estiver no Dating, receberá uma notificação avisando que alguém está de olho nela. Se ela te adicionar à própria lista de crushs secretos, é MATCH.

via GIPHY

Mas, se não rolar, ninguém vai ficar sabendo.

Curiosidade: Quem é old school lembra bem que o Orkut, primeira grande rede social a conquistar os brasileiros, no início dos anos 2000, tinha uma ferramenta parecida.

Ferramenta de segurança

Vai encontrar o crush pela primeira vez? Você vai poder compartilhar sua localização diretamente do aplicativo com amigos ou família.