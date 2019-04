Confira os principais benefícios da batata doce e por que você deveria inseri-la na dieta

Existem vários tipos de batata doce: polpa branca com casca roxa ou branca, polpa laranja e casca roxa, casca rosa, interior marrom tudo varia de região para região e nutrientes disponíveis no solo. Esta alta gama de variedades é um dos motivos pelo qual a raiz fornece uma serie de vitaminas e minerais.

De acordo com o sítio estrangeiro Web MD, a melhor forma de usufruir de todos os nutrientes deste tubérculo é assando-o em fogo médio. Apenas 20 minutos são suficientes para uma preparação saborosa e altamente nutritiva.

Confira os principais benefícios da batata doce e por que você deveria passar a consumi-la

Vitamina A – 400%. É a quantidade de vitamina A fornecida por uma batata doce mediana. Esta vitamina é responsável por cuidar da saúde da pele e visão.

Betacaroteno – são precursores da vitamina A. Essa substância é fundamental para a prevenção de alguns tipos de câncer e degeneração macular.

Protease – segundo o Web MD as batatas doces têm na composição uma proteína responsável por combater o crescimento de células cancerígenas.

Vitamina C, potássio e cálcio – estes minerais são fundamentais para a saúde do organismo humano. A vitamina C está ligada à imunidade, o potássio é responsável por contrações musculares e impulsos nervosos e o cálcio fortifica as estruturas ósseas.

Controlam a glicemia – são melhores para diabéticos e para esportistas. A liberação de carboidratos é mais lenta e ajuda a controlar o nível de açúcar no sangue.

Ferro – a quantidade de vitamina C ajuda a absorver melhor o ferro, e isso é fundamental para pessoas com dietas vegetariana ou vegana, pois fontes de ferro são difíceis de encontrar nessa situação.