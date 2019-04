Beer Talk: Feriado de 1º de maio terá evento para fãs de cerveja na Grande SP

Gosta de descobrir novos sabores? E de uma boa cervejinha? Nesta quarta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalho, acontece o 1º Beer Talk, evento dedicado a apreciadores da bebida, comandado pelo chef e especialista em harmonização de cervejas Ronaldo Rossi.

O encontro, que mistura bate-papo e almoço, será realizado a partir das 11h, a cerca de 40 km de São Paulo, no Portal da Serra Eventos, em Mogi das Cruzes. Os ingressos custam R$ 135 e estão à venda no Sympla.

Na organização do Beer Talk, junto com Rossi, está o "beer somellier" Walter Negrão.

No bate-papo, Rossi vai detalhar histórias sobre as cervejas contidas no cardápio do dia. O dia começa com um welcome drink com antepastos da De Tomaso. No almoço, feito pelo buffet Claudia Matarazzo Gastronomia, haverá cinco pratos, tudo harmonizado com as cervejas artesanais da Bragantina e Los Compadres. Ao final, rodada de cerveja blond da Taberna do Rei.

Serviço e informações:

Evento: 1º BEER TALK by Portal da Serra

Data: 1º de maio (feriado – Dia do Trabalho)

Horário: das 11h às 16h

Local: Portal da Serra Eventos | Estr. Mun. São Bento do Lambari, s/nº – Mogi das Cruzes, SP (Divisa c/ Santa Isabel – Acesso pelo km 186 da Rod. Dutra)

Ingresso limitados: R$ 135, à venda no Sympla