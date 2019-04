Vegetarianos ou carnívoros? Quem leva o estilo de vida mais saudável? Estudo científico responde

Muitas pessoas mudam para uma alimentação vegetariana com o propósito de se alimentarem melhor e de forma mais balanceada. Mesmo que para isso tenham que renunciar completamente a produtos de origem animal, um recente estudo afirma que essa dieta contém muito mais riscos do que se imaginava.

Uma pesquisa da Universidade Médica de Graz, na Áustria, chegou à conclusão de que a dieta vegetariana pode apresentar um risco elevado de câncer, alergias e problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade.

Reprodução/ Pixabay

Isso pode parecer um choque ao contrário do que é divulgado, pois um baixo consumo de gorduras saturadas e colesterol, e uma ingesta maior de frutas, verduras e produtos integrais, deveriam melhorar a saúde e não piorá-la.

Durante os testes foram examinados hábitos alimentícios de 1320 pessoas e as diferenças de estilo de vida entre os que comem carne e os vegetarianos.

O teste foi composto por: 330 vegetarianos, 330 carnívoros que comiam muita verdura e fruta e 300 pessoas com alimentação normal, mas com baixa ingesta de carne e 330 pessoas que consumiam muita carne.

Segundo o sítio estrangeiro The Milli Chronicle, os resultados mostraram que os vegetarianos consumiam menos álcool e tinham índices mais baixos de massa corporal, no entanto, ainda estavam em um estado mais pobre de saúde física e mental no geral.

Reprodução/ Pixabay

Os autores do estudo também encontraram que os participantes que comiam menos carne tinham práticas de saúde mais deficientes, como evitar consultas médicas, exames preventivos e vacinação.

A conclusão: “nosso estudo demonstrou que os adultos austríacos que levam o estilo de vida vegetariano, são menos saudáveis – em termos de prevenção ao câncer, alergias, e transtornos de saúde mental -, além de terem uma qualidade de vida inferior e necessitarem de mais acompanhamento médico”.