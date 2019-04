Telescópio da NASA faz descoberta impressionante sobre buraco negro gigante

O Telescópio Spitzer da NASA fez uma descoberta impressionante sobre uma buraco negro gigante. O equipamento conseguiu capturar um espetacular fenômeno na escuridão espacial.

Uma foto mostra raios saindo do buraco negro tão rápido que os torna invisíveis. O equipamento registrou a ocorrência irradiando em infravermelho.

Esse buraco negro, com uma massa de 6,5 bilhões de sóis, está localizado na galáxia elíptica Messier 87 (M87). O arquivo mostra toda a galáxia em luz infravermelha.

Localizada a cerca de 55 milhões de anos-luz da Terra, a M87 tem sido objeto de estudo astronômico por mais de 100 anos e foi fotografada por muitos observatórios da NASA.

Este ‘jato’ brilhante de material de alta energia, produzido por um disco de material girando rapidamente ao redor do buraco negro, é visível em múltiplos comprimentos de onda de luz, de ondas de rádio a raios-X.

Quando as partículas no jato afetam o meio interestelar, elas criam uma onda de choque que se irradia nos comprimentos de onda de luz infravermelha e rádio, mas não na luz visível.

How do you see jets spewing from a black hole so fast it renders them invisible? From the shock waves they create! Our @NASAspitzer telescope captured the occurrence radiating in infrared. Unveil its mysteries & the enormity of the galaxy surrounding it: https://t.co/2CQsmGjCPe pic.twitter.com/pkSSKFBgtp

— NASA (@NASA) April 27, 2019