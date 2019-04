Os signos do zodíaco que brigam com o parceiro quando estão inseguros

Todos os signos do zodíaco podem sentir insegurança. No entanto, quatro deles são os que mais costumam descontar a frustração causada por este sentimento no parceiro e certamente iniciarão brigas por isso.

Confira quais são:

Touro

O taurino gosta de trilhar caminhos seguros e, apesar de ser muito sensual e decidido, ele nem sempre confia totalmente no seu potencial. Quando bate a insegurança em assuntos amorosos, este signo costuma ficar desorientado e pode acabar se envolvendo em brigas com o parceiro. Ele costuma ficar inseguro quando sente instabilidade no relacionamento ou muitas mudanças ocorrem na vida do parceiro e casal.

Leão

O leonino pode até se sentir a “majestade” do zodíaco, mas seu lado emotivo e dramático pode contribuir para o sentimento insegurança. Ele pode se sentir assim quando perdem o controle de determinadas situações dentro do relacionamento ou se sentem ameaçados por alguém. De todas as maneiras, o leonino também é intuitivo e pode prever acontecimentos que o prejudicam.

Escorpião

O escorpiano é um signo intenso e de fortes emoções, além de ser naturalmente desconfiado. Por isso, as pessoas regidas por Escorpião podem descontar sua insegurança quando sentem que o parceiro está escondendo algo delas. É importante que os escorpianos escutem a sua intuição, mas tenham a responsabilidade de não agir sem antes ter certeza concreta do que apenas sentiram.

Capricórnio

Este signo é estável e determinado, mas também pode deixar a insegurança tomar conta e descontar no parceiro. Isso acontece quando ele sente que “perdeu o controle” sobre o parceiro ou alguma situação do relacionamento. É importante que o capricorniano trabalhe seu lado dominador, pois ele pode acabar causando sérios problemas nas suas relações.