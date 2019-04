Nasa divulga imagem incrível da Terra vista do espaço

A Agência Espacial Americana (Nasa) divulgou recentemente uma nova imagem incrível da Terra vista do espaço.

Esta visão impressionante do nosso planeta foi capturada por um membro da equipe da Estação Espacial Internacional (ISS – sigla em inglês).

De acordo com a instituição, no momento do registro, o laboratório orbital estava a 256 milhas acima da costa leste dos Estados Unidos.

O arquivo mostra a costa leste dos EUA: Virginia e todo o caminho para Miami, Florida. Confira a imagem em toda sua exuberância:

Earth, you’re bluetiful 💙 This view of our home planet was captured by a @Space_Station crew member as the orbiting laboratory was 256 miles above the eastern coast of the United States. Dive in for more: https://t.co/CpbCRByqHg pic.twitter.com/1WNUaAqgdc

— NASA (@NASA) April 28, 2019