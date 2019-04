Horóscopo semanal: As previsões de cada signo do zodíaco para a primeira semana de maio

Faltam apenas dois dias para o início de Maio e as previsões para a primeira semana deste mês já podem surpreender! Confira:

Áries

Em maio, uma oportunidade de trabalho nova chegará até você. Este mês você terá que fazer uma mudança radical em sua maneira de pensar, só assim você será capaz de alcançar o sucesso. Serão dias para se apaixonar novamente, porque dois amores virão à sua vida.

Não empreste dinheiro facilmente. Tenha cuidado com fofocas e más energias, tente não falar sobre seus planos e aprenda a identificar as amizades negativas. Você recebe reconhecimento por um projeto.

Tente dormir mais para recuperar sua energia e deixe de lado o celular. Seus números da sorte são 03 e 21 e a o vermelho atrairá sorte.

Touro

Você terá boa sorte e energias positivas ao longo do mês. Se receber um dinheiro extra, tente investir em si mesmo. Um amigo o procura para propor um negócio que lhe dará muita estabilidade econômica.

Seu signo é muito teimoso, mas este mês você deve tentar mudar isso para alcançar seus objetivos. Aqueles que têm um parceiro podem formalizar o relacionamento. Cuidado com dores de estômago ou problemas de visão, eles serão o seu ponto fraco ao longo do mês.

Tente terminar seus estudos ou não deixe nada sem terminar. Seus números da sorte são 02 e 18. Lembre-se que o amor não deve sr comprado, por isso não tente impressionar um pretendente.

Gêmeos

Você terá boa sorte no trabalho ou fechará projetos pendentes. Este mês começa uma fase de renovação para o seu signo. Algumas amizades podem se distanciar por causa de fofoca, mas isso será positivo, pois sua energia está mais saudável e não atrai tantos contratempos.

Você encontrará um novo amor; tente permanecer de coração aberto, mas não se deixe levar pela paixão sem reciprocidade. Você terá a oportunidade de fazer uma viagem.

Alguém próximo pode se separar do parceiro e você lhe dará apoio emocional. Lembre-se de não tomar os problemas dos outros como seus e aprender a não absorver as energias ruins. Seus números da sorte são 11 e 45. Peixes e Aquário estarão muito compatíveis com você.

Câncer

Será um mês cheio de boas oportunidades para crescer pessoalmente, na vida amorosa ou trabalho. Chegou a hora de resolver um problema com sua família que não lhe permite estar em paz.

Você termina de pagar suas dívidas e começa a economizar. Tenha cuidado com dores de cabeça que tirão a sua tranquilidade e procure um médico. Dê mais atenção para a sua saúde.

Tenha cuidado com seu cartão de crédito para evitar fraudes. Seus números da sorte são 01 e 33. Aqueles que são solteiros, devem tentar não se apressar em busca da pessoa ideal; é apenas uma questão de tempo alguém importante entrar em sua vida.

Leão

Mês de novas aventuras em sua vida. Você decide mudar completamente sua maneira de pensar para ter mais oportunidades de crescimento no local de trabalho.

Cuide do seu dinheiro e economize; lembre-se de que você precisa ter mais cuidado com suas finanças para que no futuro não tenha problemas. Você pode voltar a amar alguém do passado, você tem que fechar esses círculos e começar a conhecer outras pessoas, especialmente os signos de Sagitário, Áries e Capricórnio.

Você vai passar por um problema legal, mas não se preocupe, tudo vai terminar a seu favor. Não seja tão intenso em sua vida e aprenda a controlar os vícios, porque eles não são bons para sua saúde e estabilidade.

Seus números da sorte são 08 e 22. Cuidado com problemas na família e evite a todo custo acreditar em fofocas.

Virgem

Muitos dos problemas que você vem enfrentando nos últimos meses começarão a ser resolvidos em maio, então tente se manter positivo.

Deixe a preguiça de lado e comece dedicar tempo a sua saúde. Alguém pedirá conselhos para resolver uma questão de traição ou infidelidade. Seus números da sorte são 09 e 27. Você fará uma viagem com sua família.

Lembre-se de ser mais profissional e não deixe as energias ruins inundarem sua vida. Seu parceiro passará por uma situação difícil e é importante que você de todo o apoio necessário.

Virginianos solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Gêmeos ou Aquário que serão muito compatível. Seja mais aberto ao amor.

Libra

Você decide mudar de atitude e renovar seus hábitos; tenha perseverança e faça dar certo. Você terá a oportunidade de mudar de emprego ou fechar projetos.

Os solteiros terão sorte no amor com os signos de Touro e Aquário. Lembre-se que a melhor maneira de abrir as portas para o futuro é estar bem preparado, por isso invista em ser um melhor profissional.

Tenha uma maior a comunicação com sua família ou pessoas queridas e tente não se afastar, pois estas pessoas são um pilar muito importante em sua vida. Fique longe das discussões. Os números que lhe trarão mais sorte durante o mês de maio são 21 e 24.

Escorpião

Este mês você terá oportunidades muito boas, então tente prestar atenção ao seu instinto ao tomar decisões. Seu número da sorte é 07 e 66.

Você pode mudar de casa ou o lugar onde mora terá mudanças. Você terá um amor proibido e muito apaixonado, apenas tente ser discreto.

Não tente consertar os problemas dos outros, apenas dê sua opinião quando eles pedirem para não atrair energias negativas para você.

Você terá mais contato com o espiritual, algo que irá ajudá-lo a curar as feridas do coração. Tente cuidar tanto da sua saúde física como emocional.

Sagitário

Maio será um mês para fechar vários ciclos e sair de onde você está se você não se sentir mais feliz, seja no trabalho ou em questões sentimentais. Você finalmente decide começar a economizar.

Viagens podem acontecer e é preciso ter tudo em ordem. Seus números da sorte são 03 e 67. Você será avaliado no trabalho para uma oportunidade positiva; esteja preparado e atento.

Lembre-se de que é sempre muito importante defender seus ideais na vida, por isso não se deixe influenciar por ninguém. Tenha cuidado com os vícios e o álcool; lembre-se que a saúde é o mais importante.

Capricórnio

Maio será carregado com energias muito boas em tudo relacionado a novos empregos, então não hesite em pedir o aumento que você espera tanto.

Tenha cuidado com as fofocas ou más energias que o cercam neste mês; tente não falar sobre seus planos e ter cuidado com “amizades” negativas.

É hora de tomar a decisão de ser feliz, por isso, se você gosta de alguém, deve contar. Você recebe um reconhecimento econômico por um novo projeto de trabalho ou dinheiro extra.

Tente continuar cuidando da saúde. O branco atrairá sorte e energias positivas. Seus números da sorte são 09 e 31.

Aquário

Você terá grandes projetos durante o mês de maio, mas precisa se lembrar de ser muito discreto para não atrair más energias.

Você decide dar uma chance ao amor novamente e sua maior compatibilidade será com os signos de Virgem e Leão.

Seus números de sorte são 15 e 29. Você pode receber uma promoção ou aumento de salário no trabalho, mas não deve contar aos seus colegas de trabalho ainda.

Alguém pode pedir dinheiro emprestado, se você puder ajudá-lo, faça-o. Tenha muito cuidado com as perdas na rua ou com roubos; procure ficar mais alerta e não se distrair. Invista mais em si mesmo.

Peixes

Maio será um mês de mudanças radicais em sua vida, especialmente no amor. Você pode terminar um relacionamento e começar algo novo com alguém do signo do fogo.

Planeje melhor seus gastos. Um parceiro no trabalho pode traí-lo, então tente não ser tão aberto sobre seus planos ou coisas intimas. Você terá mudanças na sua casa.

Um membro da família o procura para convidá-lo para um casamento ou um batismo. Seus números da sorte são 04 e 12. Você pode pensar bastante na sua vida amorosa e em começar uma família. Se prepare para o futuro!