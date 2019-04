Os signos do zodíaco que podem ser almas gêmeas

Algumas combinações de signos do zodíaco podem formar casais que se complentam e se compreendem, fazendo com que o relacionamento funcione de forma única e intensa.

Confira os signos que podem ser almas gêmeas:

Áries e Libra

Áries e Libra possuem personalidades fortes que são seguras de si, ousadas e competitivas. No entanto, a competição entre eles é amigável e os ajuda a evoluir individualmente e como casal.

Essa dupla consegue construir um relacionamento de sucesso. Além de serem companheiros que se apoiam, aconselham e inspiram de uma forma muito positiva, são energias compatíveis

Touro e Peixes

Estes dois signos possuem uma grande capacidade de se amar e construir um relacionamento realmente sólido. Eles conseguem manter a estabilidade e dar valor ao sentimento mesmo quando passam por momentos difíceis.

Além disso, eles costumam ter uma convivência repleta de confiança e comunicação. Isto faz com que eles possam se “compreender” de uma forma muito especial e que não acontece em muitas relações.

Reprodução / Giphy

Gêmeos e Sagitário

Ambos desejam relacionamentos que acrescentem novas vivências e sentimentos, mas que tudo acontece com liberdade e independência, sem prender ou ser uma nova “obrigação” na vida de ambos.

Eles funcionam porque querem as mesmas coisas na vida, experiência e aventura, algo que podem alcançar unidos, formando uma parceria sincera e saudável. Eles aprenderão com seus erros e crescerão juntos.

Câncer e Capricórnio

Ambos são capazes de construir um relacionamento repleto de apoio e amor. Enquanto o canceriano chega com todo o seu coração e emoção, o capricorniano contribui com o seu comprometimento em fazer as coisas darem certo e colocar os pés no chão quando é preciso.

Este relacionamento é sério, recíproco e repleto de algo muito importante: empatia. A conexão construída por eles é profunda e algo que só é possível de entender quando se vive.

Reprodução / Giphy

Leão e Aquário

Independentes, estes signos mostram que para ter uma conexão forte no relacionamento não é preciso abdicar das coisas ou mudar sua maneira de viver. Com a liberdade e honestidade como base, eles podem parecer despreocupados, mas vivem um amor profundo e significativo.

Esse casal costuma construir uma relação que está sempre em progresso. Além disso, eles passam momentos felizes, criativos e complementam a personalidade um do outro.

Virgem e Escorpião

Virgem e Escorpião são signos que nem sempre se atraem, mas na realidade formam um grande par. Nesta relação, existe muita segurança e uma conexão forte que poucos casais conseguem alcançar. Eles sabem como cuidar um do outro, ouvir e se conhecem profundamente.

Quando Virgem e Escorpião estão juntos, existe uma mistura mágica de paixão e compreensão. Ambos são ambiciosos, dedicados e amorosos, fazendo com o relacionamento seja intenso e funcione.