Futuro do WhatsApp: Confira próximos recursos que chegarão ao aplicativo de mensagens

A Developer Conference do Facebook será realizada em breve. E no importante evento, devem ser apresentados os novos recursos que chegarão ao aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp.

Pensando nisso, confira as principais funções que devem ser divulgadas na conferência, de acordo com o portal especializado Wabetainfo. Confira:

What we expect from the Facebook conference this year?

Calls from WhatsApp Web, Animated Stickers, Dark Mode, Group Privacy Settings and good news about Windows Phone support and Payments!https://t.co/Yl2HL768wi

NOTE: Everything in this article will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 28, 2019