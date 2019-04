Estes 10 sinais são ótimos indicativos de que você está gravida

Até a sexta semana de gravidez 60% das mulheres apresenta algum tipo de sintoma precoce de que estão esperando uma criança. Até a oitava semana este número sobe para 90%.

Estes sinais tendem a aparecer cerca de uma ou duas semanas depois de o organismo pular o ciclo menstrual.

De acordo com o sítio estrangeiro preganancy.com, estes sinais são indicativos de que você está esperando um bebê.

Confira os 10 sintomas para ficar atenta se você suspeita estar esperando

Aversão a algumas comidas

Mudança de humor

Flatulência abdominal

Fadiga

Alta frequência para urinar

Seios inflamados

Sangramento leve

Náusea

Menstruacão perdida

Alta temperatura basal do corpo

Teste doméstico de gravidez positivo não é um sintoma, no entanto, pode confirmar as suspeitas. Se tudo isso se somar, marque uma consulta com o ginecologista ou um obstetra. Você pode estar a caminho de se tornar mamãe.