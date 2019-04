Estas 4 razões podem ser o porquê de as mulheres precisarem de mais tempo de sono que os homens

Estudos sugerem que as mulheres precisam 20 minutos a mais de sono que os parceiros homens. Segundo o periódico India Times estes são os quatro motivos que explicam por que as mulheres têm mais probabilidade de sofre de insônia que os homens.

Má qualidade de sono

Estágios da vida e algumas mudanças psicológicas são responsáveis pela péssima qualidade de sono das mulheres. Elas se tornam mais propensas à insônia na fase adulta. Por isso, elas precisam de pouco mais que 20 minutos adicionais por dia que os parceiros do sexo masculino.

Hormônios

Mudanças hormonais durante a menopausa, gravidez e o ciclo menstrual podem causar efeitos colaterais sérios nas mulheres. As mudanças também podem levar a transformações emocionais e físicas, as quais causam distúrbios do sono, desconforto físico e dor.

Obesidade

Apesar de também afetar os homens, as mulheres têm mais dificuldade para perder peso, e a falta de sono pode ser um dos motivos. Privação do sono pode levar a aumento de massa corporal. Além disso, ativa a secreção de cortisol, o hormônio do estresse, que pode causar aumento do apetite e obesidade.

Impulso para mover as pernas

De acordo com certos estudos, mulheres são mais propensas a sofrer do impulso incontrolável de mover as pernas. Esta síndrome causa uma vontade de mexer as pernas durante a noite. Mulheres com esse problema têm dificuldade de ter uma boa noite de sono.