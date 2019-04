Não é mentira: Crocs lançou novo modelo com mini pochetes

Se as pochetes estão voltando à moda, por que não juntá-las a outro ícone de estilo… duvidoso? A marca de sapatos Crocs acaba de ousar e lançar uma nova linha, em parceria com a japonesa Beams, que traz modelos da famosa sandália com acréscimo de jóias, franjas, e… pochetes.

Custando aproximadamente 53 dólares, o modelo com duas mini pochetes removíveis está disponível nas cores verde e roxo. A coleção também tem sapatos com mini viseiras, franjas de tecido, e até chinelos com glitter.

Confira alguns abaixo: