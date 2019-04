Battle Royale: Epic Games relata novo bug que afeta o jogo Fortnite

A desenvolvedora Epic Games relatou neste domingo (28) um novo bug que afeta o jogo Fortnite Battle Royale. "Nós estamos vendo relatos de texturas não carregando em Via do Varejo e Torres Tortas", explicou.

No Twitter, a empresa detalhou o problema técnico. O bug ocorre principalmente no ‘Ultimato’ e ‘Parquinho’, em todas as plataformas.

Ainda de acordo com a desenvolvedora, equipes já estão trabalhando em uma correção. Em breve um ajuste deve ser realizado.

“Nós estamos vendo relatos de texturas não carregando em Via do Varejo e Torres Tortas. Isso ocorre principalmente no Ultimato e Parquinho, em todas as plataformas. Já estamos trabalhando em uma correção e traremos uma atualização assim que tivermos novidades”.

Nós estamos vendo relatos de texturas não carregando em Via do Varejo e Torres Tortas. Isso ocorre principalmente no Ultimato e Parquinho, em todas as plataformas.

Já estamos trabalhando em uma correção e traremos uma atualização assim que tivermos novidades. — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) April 28, 2019

LEIA TAMBÉM: