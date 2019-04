Cada signo do zodíaco possui suas qualidades e defeitos, que podem ser mais ou menos visíveis de acordo com o nível de proximidade que eles constroem com alguém.

Confira o maior erro que cada signo costuma cometer em seus relacionamentos:

Áries

Amoroso e muito dedicado, mas sempre exige demais do parceiro. Este signo pode ser enérgico, apaixonado e, além de desejar reciprocidade, se sente no direito de cobrar qualquer coisa que ache fundamental.

Touro

O taurino deseja construir um futuro com o seu parceiro, o que é muito bonito, mas também pode ser um pouco complicado. Este signo pode adiantar as coisas e exagerar na dose de seriedade e tornar o relacionamento monótono.

Gêmeos

O geminiano sabe o que quer, mas pode também fazer promessas que não irá cumprir – especialmente em nível de comprometimento do relacionamento. Isso pode decepcionar bastante seu parceiro.

Câncer

O canceriano é tão apaixonado, que ama o simples fato de amar. Isso acaba se transformando em um defeito quando ele acaba se excedendo no entusiasmo, se desesperando e apressando as coisas na relação.

Leão

O leonino é fiel e confia no seu parceiro, mesmo assim ele pode ser um pouco egoísta e não pede ajuda mesmo que precise bastante. Esse tipo de atitude é frustrante para ambos os lados.

Virgem

O virginiano peca com a sua mania de querer que as coisas sejam sempre feitas do seu jeito. Este signo é realmente muito perfeccionista e gosta de dar o melhor de si, mas precisa aceitar melhor a forma de ser das outras pessoas.

Libra

Apesar de ser um signo pacífico e de fácil convivência, a indecisão para resolver assuntos importantes pode afetar bastante o relacionamento do libriano.

Escorpião

Apaixonado e romântico, o escorpiano acaba pisando na bola quando é decepcionado e não consegue superar o rancor. A barreira que ele constrói pode ser muito destrutiva para a relação.

Sagitário

Ele ama estar apaixonado, mas também sente a necessidade de conhecer novas pessoas. Isso pode complicar bastante os relacionamentos deste signo.

Capricórnio

O capricorniano se entrega e se deixa conhecer profundamente. No entanto, este signo gosta de ser priorizado no relacionamento e pode “sugar” toda a atenção do outro.

Aquário

O aquariano pode ter muita dificuldade de expressar seus sentimentos. Isso faz com que o parceiro nem sempre consiga compreender suas atitudes.

Peixes

Profundo e romântico, mas também pode ser um pouco fantasioso e desatento. Isso incomoda principalmente os signos mais sérios.