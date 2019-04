Os signos do zodíaco que dominariam o mundo se pudessem

Alguns signos do zodíaco são dominantes e não se contentam apenas com pertencer; eles também querem se sentir donos.

Confira quais são os signos que se pudesse, dominariam o mundo:

Áries

Este é um dos signos mais dominantes do zodíaco. O ariano é confiante, guerreiro e pode ter um ego bem grande, que faz ele acreditar que não só é capaz, como o mais indicado para liderar. Sua vitalidade e energia fazem com que ele enfrente os desafios com coragem.

Capricórnio

Com grandes ideias e ambições, o capricorniano é determinado para conseguir o que ele deseja. Este signo é muito orientado ao trabalho e responsabilidades, gostando de manter as rédeas – inclusive sobre as outras pessoas. Ele nem sempre assume, mas gosta de se destacar e ser reconhecido.

Leão

O leonino adora ser notado e bajulado. Ele se exibe com esplendor, criatividade e tem muita garra para alcançar aquilo que sonha e acha que merece. Sua personalidade é corajosa e ele valoriza suas conquistas. No entanto, pode ser também autoritário e dominador.

Touro

Persistente, leal e muito decidido, o taurino busca sempre alcançar a estabilidade e segurança. As dificuldades não diminuem sua força, capaz de suportar as situações mais difíceis para obter o que deseja. Pode também ser muito político, teimoso e intenso quando sua ira é despertada.