Versão beta do WhatsApp revela novo recurso do app de mensagens

O WhatsApp enviou uma nova atualização por meio do Programa Beta do Google Play , elevando a versão para 2.19.116. No update, o aplicativo de mensagens revelou algumas novidades, conforme revelado pelo site especializado WABetaInfo.

Na atualização beta anterior, o WhatsApp lançou novas melhorias para o Doodle Picker. Adesivos e Emojis serão são agrupados por guias, a fim de encontrá-los rapidamente, e um botão de pesquisa foi adicionado.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.116: what's new?

Emojis Category bar under development!https://t.co/s0VjJXeg2X

NOTE: The feature is not available yet and it will be enabled in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 23, 2019