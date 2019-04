Imagem impressionante! NASA divulga registro da Terra vista do espaço

Um astronauta da NASA a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI – sigla em inglês) tirou uma imagem impressionante do Oceano Índico.

O registro foi feito em março deste ano e compartilhado nesta semana pela Agência Espacial Americana. Confira a imagem:

An astronaut aboard the @Space_Station snapped this image of the South Indian Ocean as the station flew 265 miles above the clouds. The off-world laboratory orbits the Earth about every 90 minutes & helps us prepare for deep space exploration. Gaze in awe: https://t.co/iZOvbE6qsy pic.twitter.com/1sTV8vNYeG

— NASA (@NASA) April 21, 2019