O signo do zodíaco que precisa se abrir para o amor urgente

Um dos signos do elemento Terra, regido por Saturno e que está sempre atrás de conquistas sólidas e duradouras, precisa começar a partir de hoje a se abrir mais para o amor e para seus parceiros.

Quer saber de quem estamos falando?

Reprodução / Giphy

Se você apostou no Capricorniano, acertou!

Muitas pessoas acham o capricorniano frio e indiferente aos assuntos do coração, mas este signo apenas leva suas emoções muito a sério, ao ponto de não baixar a guarda por medo da vulnerabilidade emocional.

Por mais que esteja em busca do amor, nem sempre você transparece isso para os outros. Não existe nada de errado em manter alguns limites emocionais, mas isso não funciona quando afastamos pessoas com quem poderíamos construir um relacionamento feliz.

Se você está buscando ou iniciando uma relação, este é o momento de deixar um pouco sua sede de controle de lado, se abrindo mais para viver o momento e deixar as conexões fluírem. Do contrário, é bem possível que você entedie o parceiro.

Aprenda que ninguém deve tentar comandar os sentimentos do outro ou esconder suas emoções com barreiras que bloqueiam também as chances de felicidade. Este é o momento de se reinventar tanto na vida pessoal como amorosa e você está pronto para isso!