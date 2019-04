Free Fire: O que é o Passe de Elite (Elite Pass)?

O Passe de Elite pode ser habilitado com o investimento de diamantes. Ou seja, ele não é gratuito e deve ser comprado novamente a cada novo passe que se inicia.

Se você comprar um Passe de Elite, ele irá durar apenas para o período daquele passe em específico, de acordo com tutorial da Garena.

Uma vez habilitado, o jogador pode iniciar as missões (Desafios de Elite) para coletar emblemas e conseguir reinvidicar os prêmios do Elite Pass, como mostram as imagens abaixo:

O Passe de Elite é permanente?

Não, o Passe de Elite (Elite Pass) é dividido por temporadas. “Ou seja, sempre que o prazo do passe de elite se encerrar, você deve comprar o novo passe para continuar coletando os itens de Passe de Elite, caso contrário, você seguirá com o Passe Gratuito (Free Pass)”, explicou.

