Comida di Buteco explora pratos e petiscos com frango e peixe na região de Campinas

O concurso Comida di Buteco promove uma verdadeira viagem gastronômica pelos mais diversos sabores e ingredientes que os petiscos de bar podem oferecer. E as carnes brancas e frutos do mar ganham papel de destaque nas mãos dos chefs.

O Seo Bartô Petiscaria, novato no concurso , apostou no prato “Pintado do Miranda”, que consiste em iscas de filé mignon de pintado com queijo provolone empanadas na farinha panko.

Outro que explora as carnes brancas em seus pratos é o boteco Vô Joaquim, que já conquistou três títulos no concurso e foi campeão nacional no ano passado. Neste ano, eles apostam no prato “Que trem é esse?” – feito com sobrecoxa de frango desossada e recheada com ora-pro-nóbis, queijo da serra da canastra, bacon, azeitonas e linguiça defumada. O prato acompanha quiabo coberto com provolone, geleia de pimenta e licor de jabuticaba. “Fomos os últimos a mandar a receita. Como o frango foi o que sobrou, apostamos nele”, disse a proprietária do bar Rita de Cássia Rossi.

Como nessa competição a criatividade é o carro chefe, o bar Flor de Minho não brincou em serviço. Decidiu unir bacon com tilápia. O “TilaBacon” é feito com medalhão de tilápia com bacon acompanhado de molho de alho poró e batatas rústicas. Foram vendidos 120 pratos da competição no fim de semana passado. “Eu acho que o sucesso é por causa da inovação e junção dos dois ingredientes. Muitas pessoas estranham no começo, mas acabam provando e gostando”, afirma a dona do bar, Tamires Viera.

O Cesário’s Bar entra na competição esse ano fazendo uma homenagem ao Seu Cesário, pai da proprietária e amante de um boteco. O tributo veio materializado em forma de porção de medalhão de frango, acompanhado com creme de palmito apimentado. O prato leva o nome de “Favorito do Cesário”.

A proprietária Sônia Maria Cesário diz que a iguaria era uma das preferidas do pai. “Escolhemos o prato porque meu pai gostava muito de frango. Por isso o prato tem seu nome”. E aí? Já decidiu qual boteco vai visitar? E decidindo lembre-se que todos os pratos vão bem com uma cervejinha. Aproveitem!

‘Pintado do Miranda’

O boteco Seo Bartô Petiscaria fica localizado na Rua Agostinho Pátaro, 124 – Barão Geraldo. Ele fica aberto de terça, quarta e quinta, das 18h à meia-noite. Sexta das 17h à 1h30. E no sábado, das 12h à 1h30.

‘Que trem é esse?’

O atual campeão do concurso, o Boteco Vô Joaquim espera por sua visita na Rua Heitor Penteado, 1407, em Joaquim Egidio. Horário de funcionamento é de quarta das 11h às 16h. Quinta a sábado: das 11h às 22h e domingo: 11h às 17h.

‘Trio tilabacon’

Você pode saborear essa especiaria no Flor de Minho na Rua Otoniel Mota, 204 – Jardim Leonor. Horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 11h às 22h30.

‘Favorito do Cesário’

O boteco fica localizado na Avenida Francisco Glicério, 511 – Centro. Você pode visitá-lo de segunda a quinta, das 15h às 22h30 e de sexta e sábado, das 15h às 23h30.