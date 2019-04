Versão beta do WhatsApp revela novo recurso do aplicativo de mensagens

A última versão beta do WhatsApp para IOS revelou um novo recurso do aplicativo de mensagens instantâneas.

No update para o sistema operacional, é descoberto que stickers serão visualizados em notificações (Quando aparece um push de nova mensagem). Atualmente não é possível exibir os adesivos na barra.

A novidade, ainda em desenvolvimento, deve ser liberada em breve para os usuários, de acordo com informações do site especializado WABetaInfo.

“O beta para iOS 2.19.50.21 suporta uma extensão de adesivo de notificação. O recurso já está habilitado para todos nessa versão beta”, afirmou. Confira:

WhatsApp beta for iOS 2.19.50.21 supports a notification sticker extension.

The feature is already enabled for everyone in that beta version. 😇 pic.twitter.com/n3KoulxslY

