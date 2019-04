A fruta com maior teor de antioxidantes do mundo é brasileira, segundo ranking internacional

Você conhece a tabela ORAC? Se não, não há problema. ORAC significa Capacidade Absorvente de Radicais de Oxigênio. Em outras palavras, a lista é um ranking de alimentos com maior quantidade de antioxidantes.

Duas instituições dos Estados Unidos se juntaram para compilar a lista: o Instituto Nacional do Envelhecimento (NIA) e o Instituto Nacional da Saúde (NIH).

De acordo com a data base presente no sítio estrangeiro Super Foodly, dentre todas as frutas in natura, a que mais se destacou foi o açaí. Com uma pontuação de 102 mil, o fruto amazônico é, junto com a groselha indiana, as duas frutas entre os alimentos mais bem ranqueados.

Contudo, o fruto indiano, apesar de estar acima do açaí na lista, aparece de forma desidratada, ao contrário do frutinho roxo, que foi testado naturalmente e como purê.

Açaí também pode ser do mau

Reprodução/ Google Imagens

Antes que você se anime demais e saia comendo açaí como se não houvesse amanhã, é importante ler o rótulo dos produtos disponíveis nos mercados brasileiros.

De acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), uma porção de 100 gramas de açaí contém cerca de 110 calorias. É preciso atenção, no entanto. A grande maioria das polpas congeladas é processada com alto teor de açúcares.

Além disso, tome cuidado com os acompanhamentos. De nada adianta ingerir um superalimento turbinado com leite condensado, açúcar e xarope de milho.