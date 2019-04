O signo do zodíaco que não devem tomar decisões precipitadas no amor

Durante este fim de semana, alguns signos do zodíaco podem lidar com uma intensidade de sentimentos delicada e por isso devem tomar cuidado com as suas decisões – especialmente na vida amorosa.

Confira quais são:

Escorpião

Você está propenso a capturar sentimentos rapidamente e isso pode colocá-lo em situações delicadas. Esta não é a hora de revelar seus sentimentos para os outros, pois a paixão que sente pode não ser verdadeira.

É uma boa hora para aproveitar os momentos românticos, mas levar os relacionamentos com calma. Como as emoções estão em alta, é preciso ter cuidado com os conflitos – que podem alcançar dimensões e intensidades desnecessárias. A frase “faça amor, não faça guerra” nunca caiu tão bem.

Aquário

Neste fim de semana a vontade de se conectar com alguém aumenta e novas oportunidades podem surgir. No entanto, é preciso ter cuidado com algumas distorções de perspectiva que podem complicar especialmente relacionamentos já existentes ou que estão começado.

Lembre-se que toda bola de neve começa pequena e pode aumentar até sair do controle. Não tire conclusões precipitadas e evite tomar decisões importantes para a sua vida amorosa nos próximos dias.

A melhor saída neste momento é tentar se manter seguro de si e, antes de qualquer coisa, levar em consideração o ditado “não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem para você.