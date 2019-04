NASA revela que o Universo está se expandindo mais rápido do que o esperado

O Universo está ficando maior a cada segundo. Mas quão rápido ocorre esta expansão? Astrônomos utilizando o Telescópio Espacial Hubble da NASA procuram responder o questionamento.

As medições do Hubble sugerem uma taxa de expansão mais rápida no universo do que o esperado, que surgiu há mais de 13 bilhões de anos. Essa discrepância foi identificada em artigos científicos nos últimos anos, mas não está claro se as diferenças nas técnicas de medição são as culpadas, ou se a diferença pode resultar de medições sem sorte.

Os últimos dados do Hubble diminuem a possibilidade de que a discrepância seja apenas de 1 em 100 mil. Essas medições mais precisas até agora reforçam a ideia de que a nova física pode ser necessária para explicar a incompatibilidade.

