Explorando o Planeta Vermelho, Sonda Curiosity Rover faz pequena cratera em Marte

Como parte da Missão Especial, a Sonda Curiosity Rover fez recentemente uma pequena cratera no solo em Marte. O equipamento da NASA tem o objetivo de explorar o Planeta Vermelho.

De acordo com a instituição americana, foi um trabalho exitoso, sendo um terreno suave e tornando-o a primeira amostra obtida apenas com rotação de broca. Confira:

This clay unit is so delicious, I went back for seconds. Planning science analysis for dessert. https://t.co/A5Bq7JauDU pic.twitter.com/wKVoAbAFei

Rover perfurou a área sete anos depois de ter alcançado o Planeta. Composto de argila, o local é chamado de Gale Crater.

Did I do that? 🤓

This #Mars rock was so soft, I didn't need to use percussion, making it the first sample obtained with drill rotation alone. This gif of "Aberlady" shows that it and surrounding rocks appear to have moved when the bit was retracted. https://t.co/nA2SJjblgu pic.twitter.com/jrqwr2MT9p

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) April 11, 2019