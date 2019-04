LATAM reduz tarifas para voos internacionais com a campanha 'Última Chamada'

A LATAM iniciou nesta quinta-feira (25) a campanha 'Última Chamada', com ofertas para diversos destinos. As tarifas especiais valem para voos internacionais em classe econômica com viagens programadas até 30 de novembro deste ano. Os preços promocionais estão disponíveis até domingo (28).

Pela América Latina, a LATAM oferece valores promocionais para a recém-lançada rota São Paulo/Guarulhos – Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), com tarifas a partir de R$ 685 (ida e volta, com as taxas inclusas).

Já para Santiago (Chile), com saídas de Guarulhos, há bilhetes a partir de R$ 983 (ida e volta, com as taxas inclusas). Para Bogotá (Colômbia), partindo de São Paulo, a LATAM oferece tarifas a partir de R$ 1.795 (ida e volta, com as taxas inclusas).

REUTERS

África, Europa e Ásia

Há também valores promocionais para Joanesburgo (África do Sul), partindo de GRU, com tarifas a partir de R$ 1.682 (ida e volta, com as taxas inclusas).

Para quem quer viajar para Frankfurt (Alemanha), partindo de Guarulhos, há bilhetes a partir de R$ 2.316 (ida e volta, com as taxas inclusas). É possível também encontrar opções para Tel Aviv (Israel), também com saídas de São Paulo e passagens a partir de R$ 2.932.

Com informações da LATAM

