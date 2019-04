Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco

Abril está chegando ao fim, mas ainda pode surpreender alguns signos do zodíaco. Confira as previsões para este fim de semana:

Áries

Você conseguirá se sair bem de qualquer problema que enfrente neste momento. Além disso, a inveja que sempre surge ao seu redor será afastada. Evite deixar pensamentos negativos entrarem em sua mente.

Sábado de convites ou festas e um possível presente inesperado. Não duvide tanto da pessoa que o ama e compartilhe mais momentos ao seu lado.

Você terá mais sorte no domingo com os números 09, 21 e 33. Uma viagem pode começar a ser planejada. Cuidado com infecções de pele e com o sol. Os arianos que estão em um relacionamento, terão dias de grande convivência e amor.

Touro

Você entrará em um estágio mais espiritual em sua vida e entenderá a importância de ajudar os outros. A oportunidade para um novo trabalho pode chegar e será algo bastante positivo.

Você precisa ser mais cauteloso com tudo o que faz ou pretende fazer – especialmente ao que tem a ver com compras e investimentos. Pense sempre duas vezes ou mais para evitar problemas.

Alguém do signo de Escorpião ou Capricórnio vai falar sobre amor e você não deve ter medo de abrir seu coração.

Você terá mais sorte no sábado com os números 00, 21 e 34. Seu signo sempre gosta de dar passos firmes para atingir as metas e isso é muito positivo para a sua vida, mas tente não falar muito sobre seus planos para que eles possam ser bem concretizados.

Gêmeos

Você terá uma revelação nestes dias que o ajudará a entender o que está acontecendo em sua vida. Seu signo é muito inteligente e carismático, por isso você tem muitos amigos, mas tenha cuidado com a inveja e pessoas que não ficam felizes com as suas conquistas.

Renove o ambiente que você vive para atrair melhores energias. No domingo, acontecerão bons momentos ao lado de pessoas amadas.

Você se lembra muito de um amor do passado e isso te deixa triste; tente conversar sobre isso e esteja fique em paz com o seu coração. Você recebe um convite e terá sorte com os números 13, 76 e 99.

Câncer

Você terá dias de grande confusão em sua vida pessoal em que não saberá quais mudanças deve fazer na sua carreira e vida amorosa.

Seu signo está constantemente cheio de dúvidas por ser o mais sentimental e luta para tomar uma decisão. Para levar melhor está fase, analise tudo o que acontece com você neste momento; as respostas chegarão e você conseguirá seguir em frente.

Nesta sexta-feira você terá uma reunião importante para o seu trabalho ou projetos. No sábado, você planeja uma viagem, enquanto o domingo será mais dedicado aos familiares. Não negligencie sua saúde. Seus números da sorte são 32, 44 e 51.

Leão

Seu signo precisa dos raios do sol para renovar sua energia, então tente estar mais em contato com ele por meio de passeios. Um estágio de prosperidade e abundância se inicia em sua vida.

Você começa a decidir estratégias para crescer economicamente. Não tenha medo de mudanças – especialmente em sua vida amorosa. Fim de semana ideal para viajar ou iniciar uma vida mais saudável.

Um amor de Áries ou Sagitário passa bons momentos ao seu lado e fala sobre relacionamento. Não dê conselhos aos seus amigos ou entes queridos se eles não pedirem por eles; é melhor ter discrição para não entrar em conflitos. Você terá sorte com os números 17, 22 e 43.

Virgem

Você terá um estágio de espiritualidade em sua vida e é hora de encontrar-se e decidir o que fazer com o seu futuro. Considere que o seu signo é o mais responsável e que tudo sai bem quando você se planeja – especialmente se o objetivo é crescer mais economicamente.

Você se lembra de alguém que já se foi; tente mantê-lo sempre vivo em seu coração, mas sem tristeza.

No amor, você pode ficar muito confuso porque não sabe como decidir entre duas pessoas ou situações; priorize seus sentimentos e fique com quem melhor o trata ou com aquilo que fará mais bem a você.

Sábado de festa e diversão. Você recebe a notícia de um casamento. No domingo tente estar com seus pais e cuidar deles.

Libra

Você terá a oportunidade de crescer mais no local de trabalho. Uma melhor posição e salário podem chegar se você pedir. Também é boa hora para buscar novas oportunidades.

Tente não ser tão soberbo e se comportar com mais humildade. Você recebe um convite para uma viagem em junho. No amor, você continuará com seu parceiro atual e falará sobre dar mais um passo no relacionamento.

Cuidado com os amores do passado para não ter problemas. Seu melhor dia é p sábado e seus números da sorte são 35, 66 e 90. Você precisa conviver mais com as pessoas que ama.

Escorpião

Momento de boa sorte e prosperidade em relação à força mística e espiritual. É um bom momento para começar a mudar tudo ao seu redor e encarar até mesmo uma mudança radical, especialmente em questões de amizades e amores que fazem mal para você.

Você começa um negócio ou recebe uma notícia que lhe dará prosperidade no trabalho.

Este é um momento de elevação do seu ser ao nível máximo, por isso você resolverá tudo com muito sucesso.

Existe um amor que não te esquece e é preciso fechar esse círculo para avançar em sua vida. Seus números da sorte são 09, 34 e 55. O amor de um capricorniano ou geminiano chegará para ficar.

Sagitário

Você está passando por um momento de força e poder, com triunfos especialmente na carreira e trabalho.

Ainda assim, é preciso controlar sua personalidade e auto sabotagem especialmente em relacionamentos com outras pessoas; tenha em mente que todos nós precisamos de todos, por isso tente ser mais sociável e empático.

Em questões sentimentais, é preciso prestar atenção ao escolher um parceiro e não apressar as coisas apenas por causa da ideia de estar em um relacionamento amoroso. Leve tudo relacionado ao amor com muita calma. Os signos de Leão ou Peixes são muito compatíveis neste momento.

Cuide mais da sua saúde e controle seus maus hábitos. Seus números da sorte são 10, 52 e 99. Tente pagar uma dívida do passado para que sua mente fique mais tranquila.

Capricórnio

O ideal para o seu signo é combinar a bondade com o seu jeito de ser; Lembre-se de que você é temperamental e precisa ter mais controle para começar a deixar para trás os maus momentos.

Boa hora para aceitar novos desafios no trabalho. Se você já está trabalhando, é preciso ter mais reconhecimento.

Esta também será uma excelente oportunidade para continuar ou iniciar estudos. Seus números da sorte são 07, 45 e 66.

Tenha cuidado com as traições de novos amores. Sua maior compatibilidade será com Áries e Virgem. Você vai viver um fim de semana cheio de festas e momentos especiais com as pessoas que ama, apenas tenha cuidado com acidentes em casa ou na rua.

Aquário

Neste momento, a sorte é sua e investimentos ou novos projetos irão muito bem. Cuidado com o que você fala, evite contar todos os seus planos para que eles não recebam más energias.

Você estará muito bem em tudo relacionado à economia ou vendas. Uma viagem pode surgir nos seus planos. Lembre-se de alguém que já não está mais ao seu lado com carinho, mas sem tristeza.

Evite problemas legais e tente ser mais cauteloso com tudo o que assina. Você celebra ao lado de alguém muito amado.

Mudanças no ambiente em que vive ou em você mesmo farão muito bem e trarão energias positivas. Seus números da sorte são 21, 30 e 77.

No amor você está mais livre de problemas e animado. Lembre-se que o seu signo pode ser muito carinhoso com as pessoas que sabem fazer companhia ou manter uma boa comunicação.

Peixes

Uma mudança positiva está chegando. Você terá a oportunidade de fechar ciclos que não fazem mais bem no amor ou no trabalho, o que lhe permitirá renascer em todos os aspectos – especialmente em sua maneira de pensar.

Você terá força suficiente para enfrentar qualquer problema do passado. O universo está ao seu favor quando o assunto são os investimentos, mas ainda assim é preciso ter muito cuidado com a inveja das outras pessoas.

Você deve ser mais cauteloso com o que você fala, porque nem todo mundo quer o melhor para você. No amor, tudo continua muito calmo com o parceiro e as coisas podem ficar ainda mais sérias.

Os solteiros já estão na hora de se deixar apaixonar e devem abrir seu coração para atrair pessoas especiais. Seus números da sorte são 09, 21 e 84; tente cuidar da sua saúde mental e não se encha de pensamentos negativos.