Novidades para ‘Modo Criativo’ e ‘Salve o Mundo’ em novo patch do Fortnite

A Epic Games liberou nesta quinta-feira o patch V.8.50 para o game Fortnite. Na atualização, os jogadores podem aproveitar as novidades de 'Vingadores: Ultimato'.

No entanto, o update também traz outras melhorias. O patch chega com inovações para o ‘Modo Criativo’ e ‘Salve o Mundo’. Confira algumas:

Você tem o que é necessário?

Ache o Martelo de Thor, o Arco do Gavião Arqueiro, o Escudo do Capitão américa e os Repulsores do Homem de Ferro para derrotar Thanos e os Chitauri no MTL Ultimato.#FortniteXVingadores

Veja as novidades no nosso Patch Notes:https://t.co/dppSnqs99A pic.twitter.com/D7SpsENYfe

— Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) April 25, 2019