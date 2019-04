Conta oficial secreta do WhatsApp ‘vaza’ e revela possível recurso inédito

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp deve implementar uma nova forma de interação com os usuários do app.

Rumores sugerem uma espécie de ‘suporte’ por meio do próprio WhatsApp, de acordo com o portal especializado WABetaInfo.

Para isso, seria necessário apenas adicionar o número oficial e iniciar uma conversa (como um contato normal). A informação veio depois que uma conta oficial secreta foi vazada.

Com isso, a plataforma usaria o WhatsApp Business (Versão para negócios) como forma de comunicação com os clientes.

“A plataforma tem uma conta empresarial verificada oficial secreta! Eles não monitoram as mensagens agora, mas é provável que eles o usem para dar suporte aos usuários”, revelou.

Ainda não está claro como tudo deve funcionar. Também não sabemos quando o recurso deve ser ativado na plataforma.

NEWS: WhatsApp has a secret official verified Business account!

They don't monitor messages right now, but it's likely that they will use it to support users.

Let's see in future to discover their plans! pic.twitter.com/AL5TowB1YZ

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 25, 2019