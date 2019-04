Vídeo da NASA mostra momento exato em que nave cargueira se conecta à Estação Espacial Internacional

Um vídeo divulgado pela NASA mostra o momento exato em que uma nave cargueira se conecta à Estação Espacial Internacional (EEI –sigla em inglês).

Após ser enviada ao espaço, a nave espacial Cygnus foi capturada pelo ‘braço robótico’ da EEI em 19 de abril. Foi um trabalho extremamente cuidadoso.

O vídeo mostra Cygnus sendo manobrada em direção à sua posição final de instalação na porta voltada para a Terra do módulo Unity.

A espaçonave de suprimentos não tripulada foi lançada em 17 de abril, na base localizada na Virgínia (Estados Unidos). Confira o vídeo:

This time-lapse video shows the @NorthropGrumman #Cygnus space freighter after its robotic capture April 19, 2019, and being maneuvered toward its final installation position on the Unity module’s Earth-facing port. pic.twitter.com/lnufRgxKDi

— Intl. Space Station (@Space_Station) April 24, 2019