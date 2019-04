Portfólio intermediário da Samsung, novos Galaxy A30 e A50 já estão disponíveis no mercado brasileiro

Os novos Galaxy A30 e A50 fazem parte do portfólio intermediário da Samsung. Lançados recentemente, os modelos já estão disponíveis no Brasil.

Os aparelhos chegam ao mercado nas cores preto, azul e branco. Conheça abaixo algumas das principais novidades:

Galaxy A50

O A50 vem com câmera tripla: A primeira delas é a adição da lente UltraWide de 123°, que captura imagens com o mesmo ângulo que o olho humano. A principal do modelo é de 25MP. Já para selfies, o modelo vem com câmera frontal também de 25MP.

A câmera conta ainda com Foco Dinâmico, que permite que o usuário escolha exatamente onde focar, e Inteligência Artificial (IA), que melhoraram a captação da cena.

O celular conta com o Display Infinito de 6,4 polegadas e tela Super AMOLED. A tecnologia traz ainda mais brilho em imagens tiradas em ambientes externos.

O modelo vem também com uma bateria potente (4.000 mAH), carregamento rápido e processador octacore de 2.3 GHz. Conta também com desbloqueio de impressão digital na própria tela do smartphone.

Tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno(expansível com Micro SD de até 512 GB). O preço sugerido é de R$ 1.999.

Galaxy A30

O Galaxy A30 também chega ao mercado com um design moderno. O modelo traz o Display Infinito com a tela Super AMOLED de 6,4 polegadas, ideal para experiências imersivas em jogos e vídeos.

O aparelho vem com câmera traseira dupla (16 MP e 5 MP) com recursos avançados, incluindo uma Lente UltraWide (Panorâmica) de 123º e funções de inteligência artificial. Tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno (expansível com Micro SD de até 512 GB).

O modelo possui desbloqueio na parte traseira e uma bateria de 4.000 mAH com carregamento rápido. O preço sugerido é de R$ 1.599.

