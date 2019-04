Os casais do mesmo signo do zodíaco que dão certo

Quando se trata de casais do mesmo signo, nem sempre as combinações dão certo. No entanto, existem três signos com uma maior probabilidade de se entenderem e construírem um relacionamento feliz.

Confira:

Touro e Touro

Os taurinos sabem respeitar o tempo do outro e não o forçará a mudar por imposição. Eles são muito românticos, gostam de amar e se sentirem amados. Ambos se dedicarão para ter uma relação repleta de atenção, lealdade e amor.

É um signo de terra que prefere construir relacionamentos com uma base sólida e forte. Quando se relacionam entre si são mais pacientes e persistentes, além de se sentirem mais seguros.

Libra e Libra

Os librianos se atraem um pelo o outro. Além da química, ambos sabem que são capazes de construir um relacionamento atencioso, romântico e que usará a gentileza para lidar com os maus momentos.

Costumam formar casais que quase não passam por momentos de drama e desentendimentos sérios, pois conseguem resolver seus problemas e se sentem seguros para compartilhar seus sentimentos.

Sagitário e Sagitário

Formam uma equipe genial. Nem sempre se sentem atraídos por pessoas do mesmo signo, mas quando a “magia” acontece, são capazes de construir um relacionamento em que ambos andam lado a lado e se ajudam nos mais diversos projetos.

Esta dupla se entende especialmente em questões de caráter, independência e ciúmes – algo que esse signo costumar ter bem pouco.