Como cada signo do zodíaco será afetado por Plutão retrógrado em Capricórnio

Acabamos de entrar em Plutão retrógrado em Capricórnio, uma fase que permanece até 3 de outubro de 2019 e promete influenciar todos os signos do zodíaco.

Confira quais serão seus efeitos:

Áries

É importante levar seus sonhos a sério e lutar por eles, mas é preciso ter cuidado com exagerar na sede de poder – especialmente no ambiente de trabalho. Trabalhe sua liderança com responsabilidade, sem dominar ou manipular as outras pessoas. É hora de reavaliar os caminhos que deseja seguir e considerar como se posicionar no mundo.

Touro

Este trânsito pode trazer dramas que você não deseja vivenciar e necessidade de mudança, especialmente mental. Para viver esta fase da melhor forma é preciso expandir a mente e não ter medo de entrar em territórios inexplorados. Este pode ser um momento de muito crescimento.

Gêmeos

Esta é uma fase de fim e renascimento, na qual você iniciará um processo de clareza e despedida de hábitos ou sentimentos que devem ser finalizados para não prejudicar seu futuro. Lembre-se que reconhecer suas fraquezas não é nada fácil, mas confiando em si mesmo, na sua intuição e força interior, um novo caminho ficará mais claro.

Câncer

Você deseja um relacionamento amoroso em um nível espiritual profundo, mas a vida amorosa nesta fase pode ficar repleta de instabilidades e reviravoltas, o que pode atrair muitos dramas – a menos que você se dê um tempo. Lembre-se de não aceitar nada menos do que você merece.

Leão

Lutas pelo poder estão aparecendo em sua vida profissional, mas você deve ter calma e olhar para os problemas de outras pessoas mais do que o seu. Tente contornar a situação sendo mais prestativo e agradável.

Virgem

Fantasmas do passado podem voltar, especialmente na vida amorosa. É hora de deixar algumas coisas irem embora e a melhor saída é focar no seu crescimento pessoal. Tente trabalhar sua conexão com as coisas que o fazem sentir vivo e reformular a maneira como você enxerga a própria vida.

Libra

Este momento irá testar seu poder de manter a firmeza e não se deixar dominar. É hora de estabelecer limites, mas também evitar conflitos – especialmente com a família. Para você, esta fase falará muito sobre a construção de novos entendimentos na vida familiar.

Escorpião

Este trânsito pode trazer traços da sua personalidade intensos e sombrios à tona. É momento de ouvir mais e mudar hábitos, sendo mais honesto com você e com os outros. Tenha calma ao descobrir verdades desconfortáveis.

Sagitário

É hora de repensar como você trata o dinheiro e os bens materiais na sua vida. Situações podem obrigá-lo a assumir um maior controle sobre tudo isso e se perguntar o que é realmente importante.

Capricórnio

Você deve manter seu poder, mas sem forçar muito o domínio sobre os outros. É hora de focar mais em você mesmo e nas questões relacionadas à sua identidade, propósito e amor próprio que começarão a surgir. Não tenha medo de mudar, será para melhor.

Aquário

Plutão retrógrado pode trazer passados delicados à tona. Enfrentar traumas nunca é fácil, mas questões psicológicas mudam para melhor quando enfrentamos a escuridão sem medo. Não tenha reservas em pedir ajuda e confie na sua intuição. Tudo isso o ajudará a ser mais consciente da suas necessidades, sentimentos e objetivos.

Peixes

Suas amizades podem sofrer mudanças. Você deve estar se distanciando de um grupo de pessoas e possivelmente se envolvendo com novas. É hora de repensar aquilo que você deseja e precisa das pessoas ao seu redor. Será um bom momento para refletir sobre o quanto você dá e recebe em seus relacionamentos com os outros.