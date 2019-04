Fortnite Ultimato: 'Vingadores' já está disponível no game Battle Royale

‘Vingadores: Ultimato’ já está disponível no game Fortnite. Um patch liberou as novidades para os jogadores nesta quinta-feira (25).

Lute contra Thanos e os Chitauri usando os itens de Vingadores: Ultimato que estão pelo mapa do Battle Royale! Jogue o novo MTL Ultimato agora!#FortniteXVingadores pic.twitter.com/5XFGvamYst — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) April 25, 2019

Ultimato apresenta uma equipe de heróis batalhando para impedir que Thanos e seus Chitauri resgatem as seis Joias do Infinito. Confira detalhes do Modo:

As duas equipes ressurgem ao serem eliminadas até que um dos lados conclua seu objetivo.

De um lado, a equipe dos Heróis. Heróis ressurgem ao serem eliminados até que a equipe inimiga encontre as seis Joias do Infinito.

Heróis começam com um mapa do tesouro que os leva direto a um item Mítico dos Vingadores.

Outros itens dos Vingadores podem ser encontrados em Baús espalhados pelo mapa.

O objetivo da equipe dos Heróis é destruir o exército Chitauri e derrotar Thanos.

A equipe do Thanos é composta por Invasores Chitauri e o próprio Thanos.

Invasores Chitauri começam com um poderoso rifle a laser, um ataque granada antiestruturas e uma mochila a jato que permite que saltem bem alto por um curto período.

Fortnite

O primeiro Chitauri a recuperar uma Joia do Infinito se transforma no Thanos.

Thanos tem um soco poderoso, um ataque a laser destrutivo e uma habilidade de pular bem alto e esmagar qualquer coisa em seu caminho ao pousar.

A cada Joia do Infinito resgatada, as habilidades do Thanos ficam mais poderosas e os Chitauri ganham vida.

Se o Thanos for eliminado da partida, outro Chitauri se transformará nele após um curto período (a menos que o Thanos seja o último sobrevivente).

Se o Thanos e os Chitauri encontrarem as seis Joias do Infinito, os Heróis não poderão mais ressurgir.

O objetivo de Thanos e seu exército é encontrar as joias e eliminar os heróis restantes.

Os jogadores são divididos em duas equipes – Team Thanos e Team Heroes. ‘Fortnite x Vingadores’ estará disponível por um tempo limitado.

Todas as novidades (uma lista gigante) estão disponíveis no site da desenvolvedora Epic Games. Confira o teaser de lançamento:

Você tem o que é necessário? Ache o Martelo de Thor, o Arco do Gavião Arqueiro, o Escudo do Capitão américa e os Repulsores do Homem de Ferro para derrotar Thanos e os Chitauri no MTL Ultimato.#FortniteXVingadores

Veja as novidades no nosso Patch Notes:https://t.co/dppSnqs99A pic.twitter.com/D7SpsENYfe — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) April 25, 2019

NOTAS DO PATCH V.8.50

O ‘Modo Criativo’ e ‘Salve o Mundo’ também receberam várias novidades no Patch V.8.50, liberado nesta quinta-feira (25).

O modo Imaterial permite que você ative ou desative a colisão com objetos e com o mundo. Nesse modo, você consegue cruzar o terreno livremente e levar objetos com você.

Novas configurações de jogo já estão disponíveis, como adicionar rodadas. Também foram disponbilizadas outras melhorias e ajustes.

