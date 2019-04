Sonda Juno da NASA registra imagens detalhadas da superfície de Júpiter

A Sonda Espacial Juno, da Agência Espacial Americana (NASA), registrou imagens detalhadas da superfície de Júpiter. Enquanto a espaçonave orbita o distante planeta, o equipamento JunoCam tira fotos de diferentes ângulos e distâncias.

Os resultados são disponibilizados para que o público em geral para o processamento de imagens subsequentes. O trabalho faz parte do projeto "Citizen Science".

Os arquivos processados vão desde imagens e análises científicas detalhadas até belas obras de arte com temas espaciais. Confira:

#CitizenScience collaboration 📸🔬🎨 : I send home raw pictures of Jupiter, and talented people around the world turn them into everything from detailed scientific imagery to beautiful works of art. Full video: https://t.co/YIwpDufF6Q pic.twitter.com/ogkYKdw7HO

— NASA's Juno Mission (@NASAJuno) April 24, 2019