Tecnologia: Samsung apresenta Galaxy M no Brasil

A Samsung apresentou no Brasil a nova Família Galaxy M composta três modelos: Galaxy M10, M20 e M30. Os aparelhos já serão vendidos no próximo mês.

Os novos smartphones, que serão comercializados exclusivamente no varejo online, oferecem Display Infinito, câmeras avançadas e bateria de longa duração. Confira:

Versão M30

O M30 conta com câmera traseira tripla de 13MP (principal; F1.9), 5MP (profundidade) e 5MP (ultra-wide com 123º de abertura). É possível ainda customizar as fotos graças aos filtros, emojis e carimbos disponíveis no smartphone, além do Foco Dinâmico que permite desfocar o fundo da imagem. Já para selfies, a câmera frontal do M30 apresenta 16 MP, com abertura de F2.0.

Reprodução

O M30 traz ainda tela SuperAmoled de 6.4, Display Infinito e suporte à tecnologia de áudio Dolby Atmos. Ele conta com 4GB de RAM, 64 GB de memória interna podendo ser expandida.

Vem com bateria de 5.000 mAh e um carregador rápido Tipo C. O celular conta com desbloqueio de impressão digital e reconhecimento facial.

O Galaxy M30 estará disponível nas cores preto e azul a partir do dia 16 de maio na loja online da Samsung e no e-commerce de varejistas parceiros. O preço sugerido é de R$1.499.

Hoje a gente tem uma novidade incrível 🙊 Vem ver beeem de pertinho o novo Samsung Galaxy M 😉 Acompanha hoje a nossa cobertura no Instagram e conheça tuuudo!https://t.co/nzfb6BNqWf pic.twitter.com/9e1vGW0wcj — americanas.com (@americanascom) April 24, 2019

Galaxy M20

O Galaxy M20 vem com Display Infinito, tela de 6.3 FHD, bateria de 5000 mAh com carregamento rápido e conector USB tipo C.

A câmera traseira dupla do M20 traz 13 MP (F1.9) e lente ultra-wide de 5MP. Já a câmera frontal conta com 8MP e abertura de F2.0, além do recurso Foco Dinâmico.

O Galaxy M20 tem 4GB de RAM e 64GB de memória interna que também pode ser expandida com mais 512GB por meio do uso de cartão MicroSD. Ele chega ao mercado brasileiro no dia 16 de maio nas cores preto e azul. O preço sugerido é de R$ 1.199.

Reprodução

Galaxy M10

O Galaxy M10 traz câmera traseira dupla, sendo a principal de 13 MP e abertura de F1.9. Já a lente ultra-wide de 5MP tem abertura de F2.0. O M10 vem com Display Infinito e tela de 6.2.

Com processador octacore, o Galaxy vem com 3G de RAM e 32GB de memória interna podendo ser expandida com mais 512GB por meio do uso de cartão MicroSD.

O Galaxy M10 chega ao mercado brasileiro no dia 16 de maio nas cores preto e azul. O preço sugerido é de R$ 899.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: