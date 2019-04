‘Visita guiada’ pela NASA permite explorar estrela vermelha TRAPPIST-1

Uma ‘visita guiada’ pela Agência Espacial Americana (NASA) permite explorar a estrela vermelha anã ‘TRAPPIST-1’.

O sistema é conhecido por ser o lar de sete exoplanetas do tamanho da Terra orbitando uma estrela que é apenas um pouco maior que Júpiter.

Esta experiência foi lançada em conjunto com o 15º aniversário da missão do Telescópio Espacial Spitzer da agência americana.

O Spitzer, junto com vários outros observatórios localizados na Terra e no Espaço, contribuiu para a compreensão do sistema TRAPPIST-1. Confira:

Ready for a weekend getaway? How about a guided journey through the amazing TRAPPIST-1 star system, home of seven Earth-size exoplanets orbiting a star🌟

NASA's #Exoplanet Excursions VR is live on the STEAM store now! https://t.co/s8dYtATIH5 pic.twitter.com/2UfI8bhfIB

— NASA Spitzer (@NASAspitzer) April 19, 2019