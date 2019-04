5 efeitos importantes que Plutão retrógrado terá na vida de todos os signos do zodíaco

Neste 24 de abril, Plutão se torna retrógrado em Capricórnio e permanece assim até 3 de outubro de 2019! Este trânsito acontece todos os anos e tem efeitos intensos, podendo influenciar como cada signo do zodíaco avança em seus objetivos na vida pessoal, amorosa, financeira, entre outros.

Confira cinco coisas que você deve saber sobre esta importante fase:

1. Mudanças radicais

Plutão é o planeta da morte, renascimento e transformação! Ele nos ensina que tudo está em constante metamorfose e não podemos nos manter agarrados a coisas que não servem para o nosso futuro.

Reprodução / Giphy

2. Destruir para reconstruir

Enquanto este planeta é inesperado e pode ter um efeito de rompimento muito forte, Capricórnio é um signo focado no planejamento e construção, o que faz com que ele estimule as coisas a ser reconstruídas.

É possível que não nos sintamos confortáveis e, por mais que tudo pareça desmoronar, existe a energia deste signo de Terra que ajuda a recomeçar e renascer novamente das cinzas.

Reprodução / Giphy

3. Revelações

Esta fase pode revelar aquilo que estava escondido, contrastando a dor, o prazer e as suas consequências. Segredos, traições e obsessões podem ficar evidentes e os próximos cinco meses serão cruciais para corrigir e se libertar destes aspectos.

Reprodução / Giphy

4. Hora da verdade nos relacionamentos

Este é o momento em que a vida amorosa será vista de verdade e a imagem que projetamos do nosso parceiro, nem sempre condiz com a realidade.

Este trânsito afetará principalmente os relacionamentos em que as pessoas pretendem mudar umas as outras ou que possuem sentimentos ocultos. Aqueles que já não têm certeza se permanecem com alguém por amor ou conveniência, podem ter esses padrões revelados e quebrados.

Em tempos de Plutão retrógrado em Capricórnio, não vamos conseguir deixar a verdade e as suspeitas para lá! A fase de lamentar e sonhar “como as coisas poderiam ser” acabou e dá lugar ao ato de reconhecer sentimentos dolorosos e curá-los.

Reprodução / Giphy

5. Resistência

As lições que aprenderemos durante esta fase podem não ser as mais fáceis, mas ela também nos mostrará a garra e resistência que somos capazes de ter.

De maneira valente, vamos reconhecer melhor nossos focos, verdades e qual é o caminho para o crescimento. Teremos força para analisar o que estamos fazendo, os resultados e o que precisamos mudar – como mais ter esforço, inciativa e até desistir – para estar onde desejamos.