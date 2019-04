4 frutas que ajudam a diminuir o alto teor de colesterol ruim no sangue

Alimentos naturais são a principal fonte de uma dieta saudável e para controle do colesterol ruim. De acordo com o sítio estrangeiro Medline Plus, boa parte da mudança ocorre na dieta. Exercícios aeróbicos também são fundamentais.

O portal indica trocar as gorduras ruins por óleos que contêm alto de HDL (colesterol bom), como azeite de oliva, canola e cártamo. Outra forma de melhorar a dieta é consumindo mais frutas e vegetais. Por isso preparamos uma lista de quatro frutos que prometem ajudar na tarefa de diminuir o colesterol alto.

Morango

Reprodução/ Pixabay

Esta fruta vermelha é ótima para o organismo, no entanto, se você precisa de chocolate ou açúcar para ajuda a descer mais fácil, talvez seja melhor escolher outra fruta da lista. O que importa é que o morango e as frutas silvestres ajudam a reduzir o teor de LDL (colesterol ruim) no sangue.

Laranja

Quando você espreme a laranja para fazer suco o que sai da fruta são açúcares, vitaminas e minerais. Não me leve a mal, mas consumi-la com o gomo é bem mais benéfico, pois a fibra da laranja está no bagaço. Além disso, ela tem esteróis que ajudam a reduzor o LDL.

Toranja / Grapefruit

Esse cítrico híbrido é uma boa pedida para combater o colesterol alto. Segundo o sítio estrangeiro Nueva Mujer consumir meio por dia pelas manhãs protege o coração de doenças cardiovasculares.

Abacate

Reprodução/ Pixabay

Já falamos dos múltiplos benefícios do abacate diversas vezes por aqui, porém não nos cansamos de enaltecê-lo. Este fruto é riquíssimo em gorduras boas e pode ser de grande ajuda para inserir óleos de qualidade à dieta. Ele ainda é rico em vitamina B3, que ajuda a regular o colesterol no organismo.