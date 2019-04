App bloqueia pornografia e conteúdo explícito para crianças navegarem seguras

Crianças e adolescentes estão, hoje, expostos à vida digital cada vez mais cedo. Seja por vídeos, jogos ou até redes sociais, a facilidade e o gosto dos mais jovens torna difícil aos pais o controle do que seus filhos veem e acessam.

Pensando em ajudar os pais a controlar melhor a rotina digital dos filhos, a startup AppGuardian criou o aplicativo Navegação Segura, que possibilita o bloqueio de qualquer tipo de conteúdo adulto nos celulares e tablets.

Disponível para Android, o app é fácil de usar e não requer nenhuma configuração extra. Ao instalar o aplicativo no celular da criança, os bloqueios necessários já são acionados automaticamente permitindo mais segurança ao dia a dia da garotada na internet. Além disso, o app possui um filtro de busca, que barra qualquer linguagem explícita. O Navegação Segura utiliza um recurso chamado SafeSearch, que permite o bloqueio de imagens, vídeos e websites com conteúdo pornográfico e barra até os resultados de pesquisas em sites de busca, como o Google.

Quando utilizado em conjunto com o aplicativo de conexão parental AppGuardian, os pais ainda podem bloquear o acesso aos principais navegadores do mercado garantindo que seus filhos só usem o aplicativo Navegação Segura AppGuardian e assim estejam protegidos. Caso queira uma melhor performance, você pode inclusive bloquear a sua desinstalação através do AppGuardian.