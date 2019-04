Renault Kwid KZ-E: confira fotos e detalhes do carro elétrico que promete ser o mais barato do mercado

Lançado primeiramente do Salão de Paris em 2018, o Renaul Kwid KZ-E foi anunciado para ser o compacto elétrico mais barato do mercado. O então presidente da marcada, Carlos Ghosn, garantiu o modelo na China para 2019 e a chegada à Europa até 2021.

Bem sabemos que 2019 já chegou, e, na última semana, a marca apresentou o modelo oficialmente para o mercado asiático, no Salão de Xangai.

Apesar de fazer sucesso no Brasil com os modelos Kwid, não é certo se a versão elétrica será comercializada por aqui. Segundo o sítio Garagem 360, o Kwid é o modelo da Renault mais vendido no país com pouco mais de 67 mil unidades em 2018.

O auto esporte, no entanto, confirma haver intenção da marca em trazê-lo para o país. São poucas as especificações técnicas reveladas, mas já é sabido que o carro deverá levar apenas 50 minutos para recarregar as baterias num ponto rápido e quatro horas numa rede doméstico de 220v.

Renaulte Kwid KZ-E: confira fotos e detalhes do carro elétrico que promete ser o mais barato do mercado