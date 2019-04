Os signos do zodíaco que podem te enganar facilmente e dificilmente são descobertos

A mentira faz parte da vida do ser humano. No entanto, algumas pessoas costumam usar esse artifício mais ou menos do que outras.

Confira os signos que podem te enganar facilmente e dificilmente são descobertos:

Áries

Áries pode ser uma pessoa muito boa e leal, mas também pode ficar entediado com muita facilidade, pensar bastante em si mesmo e agir impulsivamente. Por vezes, a mentira é a saída que ele escolhe para as confusões em que se mete e ele domina bastante essa estratégia.

Gêmeos

Gêmeos é a definição de “boa lábia” e pode ser um dos melhores mentirosos do zodíaco. Ele sabe como se comunicar e mostrar sinceridade mesmo quando está enganando outras pessoas. Para este signo, mentir não é uma falha de caráter sem perdão.

Peixes

O pisciano pode ser misterioso e não se mostrar completamente mesmo para as pessoas mais próximas. Por isso, eles são muito bons em guardar segredos e suas mentiras dificilmente são descobertas. Podem usar as mentiras por motivos frívolos e, quando ocultam a verdade sobre algo mais sério, se sentem péssimos.